Barrio CECO III: 22 nuevas familias recibieron la llave de su vivienda

Este jueves en horas de la tarde, 22 familias olavarrienses se sumaron al nuevo barrio de la ciudad y lograron de esta manera el sueño de la casa propia. Así mismo el Centro Empleados de Comercio de Olavarría, concluyó la entrega de viviendas del Barrio CECO III y cerró exitosamente la gestión de un nuevo barrio que se suma a su inmensa historia en la construcción de viviendas en Olavarría.

El acto contó con la importante participación del Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Carlos Bianco. Además, tuvo la presencia del Intendente Maximiliano Wesner, miembros de la Comisión Directiva del CECO, autoridades del Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires. Las familias que ya habitan las viviendas entregadas hace unas semanas también estuvieron presentes y les dieron la bienvenida a sus nuevos vecinos.

Miguel Santellán, secretario general del CECO, expresó: “es un día de agradecimiento, gracias al Gobierno Provincial y Municipal pudimos construir estas casas. Es un orgullo para nosotros y debemos defender las instituciones intermedias, como lo es nuestro sindicato, que son garantes de los derechos de los trabajadores".

Este emprendimiento formó parte de un desarrollo que se realizó de manera conjunta y coordinada entre el gremio de empleados de comercio, el municipio de Olavarría y el gobierno provincial y contempló no sólo la construcción de las casas, sino también la urbanización e infraestructura de servicios dando trabajo de manera directa e indirecta a muchas familias olavarrienses.

La obra que se desarrolló a lo largo del último año contempló la construcción de un barrio completo con cien viviendas que cuentan con dos dormitorios, cocina-comedor, baño, lavadero y patio. La superficie de las unidades es de 56 m² y de 58 m² según el modelo, y se ubican en la zona norte de la ciudad, en el sector comprendido por las calles Sarmiento, Junín, Grimaldi, Guisasola, Merlo, Pourtalé y Estrada.