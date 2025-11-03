Primera B: se jugó un pendiente y la fecha del Torneo Oficial

La categoría de ascenso de la Liga de Fútbol de Olavarría completó la 5° fecha con sus dos partidos, pero también jugó el partido de Primera División que fue suspendido por malas condiciones climáticas semanas atrás.

En la noche del miércoles, Independiente de Loma Negra goleó a Luján en un duelo que había sido suspendido por lluvia y en la tarde del domingo, volvió a sumar de a tres tras vencer a Crotto.

Además, Luján venció a Durañona para recuperarse rápido de la derrota sufrida entresemana.

Por otro lado, también se jugaron los cotejos de la Reserva con triunfos para Independiente y Durañona.

Los resultados:

En Primera:

Luján 0 – 6 Independiente

Independiente 1 – 0 Crotto

Luján 3 – 1 Durañona

En Reserva:

Independiente 4 – 0 Crotto

Luján 0 – 3 Durañona