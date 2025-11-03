Primera B: se jugó un pendiente y la fecha del Torneo Oficial | Infoeme
Lunes 03 de Noviembre 2025 - 19:43hs
20°
Lunes 03 de Noviembre 2025 - 19:43hs
Olavarría
20°
Infoeme
 |  deportes
 |  Fútbol Local
 - 3 de Noviembre de 2025 | 19:14

Primera B: se jugó un pendiente y la fecha del Torneo Oficial

En la noche del miércoles y también durante la jornada del último domingo tuvo continuidad el Torneo Oficial de la Primera B y fue con festejos para Independiente y Luján.

La categoría de ascenso de la Liga de Fútbol de Olavarría completó la 5° fecha con sus dos partidos, pero también jugó el partido de Primera División que fue suspendido por malas condiciones climáticas semanas atrás.

 

En la noche del miércoles, Independiente de Loma Negra goleó a Luján en un duelo que había sido suspendido por lluvia y en la tarde del domingo, volvió a sumar de a tres tras vencer a Crotto.

 

Además, Luján venció a Durañona para recuperarse rápido de la derrota sufrida entresemana.

 

Por otro lado, también se jugaron los cotejos de la Reserva con triunfos para Independiente y Durañona.

 

Los resultados:

En Primera:

Luján 0 – 6 Independiente 

Independiente 1 – 0 Crotto

Luján 3 – 1 Durañona

 

En Reserva:

Independiente 4 – 0 Crotto

Luján 0 – 3 Durañona

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME