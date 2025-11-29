Chingotto y Galán llegaron a Semifinales de Acapulco | Infoeme
Sabado 29 de Noviembre 2025
 |  deportes
 |  Premier Pádel
 - 29 de Noviembre de 2025 | 12:53

Chingotto y Galán llegaron a Semifinales de Acapulco

En la jornada del pasado viernes, Federico Chingotto y Alejandro Galán sortearon con éxito los Cuartos de Final del último Major de la temporada.

Foto: Premier Pádel

En México sigue adelante la definición del Major de Acapulco que organiza Premier Pádel y fue con el cuarto triunfo consecutivo para el equipo compuesto por el olavarriense y el madrileño.

 

Federico Chingotto y Alejandro Galán festejaron el pasaje a Semifinales en el 20x10 en tierras aztecas tras más de dos horas de partido. 

 

Chingotto y Galán derrotaron a Carlos Gutiérrez y Gonzalo Alfonso por 6/4, 1/6 y 4/6 para sortear los Cuartos de Final.

 

En Semifinales, y con intenciones de volver a levantar un título y acercarse al N°1 del ranking, la “Chingalán” enfrentará, este sábado, a Leo Augsburguer y Juan Lebrón.

 

