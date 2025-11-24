Vóley: los mejores equipos de la Provincia compitieron en la Ciudad

Con la fiscalización de la Federación Bonaerense de Voleibol y el auspicio de la Dirección de Deportes de Olavarría tuvo lugar el Torneo Provincial de Clubes de Vóley donde festejaron Once Unidos en Damas y Banco Provincia en Caballeros.

En cinco gimnasios de nuestra ciudad y con numerosa cantidad de partidos durante la doble programación, se completó la cita que reunión a días los seis mejores equipos de cada rama de la Liga del Centro Bonaerense y la Liga del Norte Bonaerense.

Pueblo Nuevo en ambas ramas y Mariano Moreno en varones fueron los representantes de la Asociación Olavarriense de Voleibol.Los títulos fueron para

dos entidades marplatenses. En damas se impuso Once Unidos y en Caballeros, Banco Provincia y la mejor actuación fue la del “Lobo” en la rama masculina que finalizó cuarto.

Los resultados:

Fase de Grupos

Femenino

Club Junín 2 – 1 Pueblo Nuevo (23-25/25-20/15-9)

Tempestad 1 – 2 Pueblos Nuevo (22-25/25-20/13-15)

Tempestad 0 – 2 Club Junín (16-25/9-25)

Once Unidos 2 – 0 Juventud Unida (25-12/25-7)

Once Unidos 2 – 0 Regatas (25-12/25-22)

Regatas 2 – 1 Juventud Unida (21-25/25-18/15-8)

Luján 0 – 2 Liniers (12-25/13-25)

Ricardo Gutiérrez 0 – 2 Liniers (9-25/12-25)

Luján 2 – 0 Ricardo Gutiérrez (25-14/25-16)

Masculino

Pueblo Nuevo 2 – 0 Tempestad (25-18/25-22)

Pueblo Nuevo 2 – 0 Somisa (25-16/25-23)

Somisa 2 – 1 Tempestad (25-19/24-26/15-7)

Banco Provincia 2 – 1 Cedetalvo (29-31/25-23/15-12)

Sarmiento 0 – 2 Cedetalvo (17-25/22-25)

Sarmiento 0 – 2 Banco Provincia (20-25/29-31)

Once Unidos 2 – 0 Azul Vóley (25-8/25-17)

Once Unidos 2 – 0 Náutico (25-22/25-20)

Náutico 2 – 1 Azul Vóley (28-26/22-25/15-10)

Liniers 2 – 0 Mariano Moreno (25-19/25-19)

Liniers 2 – 1 Argentino Alfonso (25-27/25-23/15-12)

Argentino Alfonso 2 – 0 Mariano Moreno (25-17/28-26)

Cuartos de Final

Femenino

Club Junín 3 – 1 Club Luján (29-27/25-22/22-25/25-23)

Once Unidos 3 – 0 Náutico (25-13/25-16/25-9)

Bahiense del Norte 3 – 0 Regatas (25-10/25-6/25-8)

Liniers 3 – 0 Pueblo Nuevo (25-18/25-18/25-20)

Masculino

Pueblo Nuevo 3 – 0 Argentino Alfonso (25-15/25-19/25-22)

Banco Provincia 3 – 2 Náuticos (25-18/25-17/22-25/14-25/15-9)

Once Unidos 3 – 0 Cedetalvo (25-22/25-18-25-20)

Liniers 3 – 0 Somisa (25-20/25-14/25-14)

Triangular 9º a 11º

Femenino

Ricardo Gutiérrez 3 – 0 Tempestad (25-21/25-19/25-18)

Juventud 3 – 2 Ricardo Gutiérrez (25-23/22-25/25-19/23-25/15-11)

Juventud 0 – 3 Tempestad (14-25/17-25/21-25)

Cuadrangular de 9º a 12ª

Masculino

Azul Vóley 3 – 0 Tempestad (25-23/25-19/25-23)

Mariano Moreno 3 – 1 Sarmiento (30-28/25-17/22-25/25-20)

Tempestad 3 – 1 Sarmiento (25-23/22-25/25-23/25-14)

Azul Vóley 0 – 3 Mariano Moreno (20-25/11-25/20-25)

Cuadrangular del 5º al 8º

Femenino

Regatas 1 – 3 Pueblo Nuevo (25-14/25-22/22-25/25-14)

Náutico 0 – 2 Club Luján (19-25/25-27)

Regatas 0 – 3 Náutico (25-27/22-25/21/25)

Pueblo Nuevo 2 – 1 Club Luján (29-27/23-25/16-14)

Masculino

Cedetalvo 3 – 1 Arg Alfonzo (22-25/25-19/25-14-25-20)

Nautico 3 – 1 Somisa (19-25/25-28/25-19/25-17)

Somisa 0 – 3 Arg Alfonzo (19-25/18-25/9-25)

Nautico 3 – 1 Cedetalvo (25-22/27-29/25-20/27-25)

Semifinales

Femenino

Bahiense del Norte 3 – 1 Liniers (25-20/25-20/22-25/25-18)

Once Unidos 3 – 1 Club Junín (25-8/25-8/23-25/25-15)

Masculino

Once Unidos 3 – 0 Pueblo Nuevo (25-22/25-16/25-18)

Banco Provincia 3 – 2 Liniers (21-25/25-20/25-19/24-26/15-10)

Tercer y Cuarto puesto

Femenino

Liniers 3 – 1 Club Junín (18-25/25-19/25-23/25-13)

Masculino

Pueblo Nuevo 0 – 3 Liniers (18-25/21-25/18-25)

Final

Femenino

Bahiense del Norte 0 – 3 Once Unidos (17-25/18-25/22-25)

Masculino

Once Unidos 0 – 3 Banco Provincia (23-25/17-25/23-25)