Golf: el feriado tuvo un Medal Play 18 hoyos

Marcelo Fabbi y Jesús Tamame fueron los ganadores del Torneo “Gino”, un Medal Play 18 hoyos que contó con buen número de participantes.

En Categoría Hasta 13, el primer puesto quedó en manos de Marcelo Fabbi, quien firmó una tarjeta de 66 golpes. El segundo lugar fue para Raúl Bide con 71 golpes, mientras que Iván Recabarren se ubicó tercero con 72 golpes.

Jesús Tamame con 67 golpes y favorecido en el desempate automático ante Uma Springer se quedó con la victoria en De 14 al máximo. El tercer lugar fue para Juan Vigo, con un total de 68 golpes.

