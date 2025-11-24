Este lunes y martes la frecuencia del transporte público de Olavarría será cada una hora

El Municipio informó que este lunes y martes la frecuencia del servicio de transporte público de pasajeros, tanto urbano como interurbano, será cada una hora.

En ese sentido, este lunes es Feriado Nacional y el martes fue declarado como “Día No Laborable” con motivo del aniversario de Olavarría.

En cuanto al servicio urbano, se detalló que este lunes la frecuencia será cada una hora, desde las 8 y hasta las 20. En tanto, el martes, el servicio se iniciará desde las 6:30 y se extenderá hasta las 22:30, con una frecuencia de media hora.

Servicio Interurbano

Con respecto al servicio de transporte interurbano se detalló que el funcionamiento del lunes será, precisamente, con frecuencia de día feriado, mientras que el martes se lo hará con la frecuencia que se realiza en días sábado, tal como se lo detalla a continuación.

Línea 509 (Olavarría – Loma Negra)

Lunes 24/11

De Olavarría

7:00

9:00

11:00

13:00

15:00

17:00

19:00

21:00

De Villa Mí Serranía

13:45

De Loma Negra

8:00

10:00

12:00

14:00

16:00

18:00

20:00

21:45

Martes 25/11

De Olavarría

06:00

07:00

09:00

11:00

12:00

13:00

15:00

17:00

19:00

21:00

De Villa Mí Serranía

06:45

07:45

12:50

19:50

De Loma Negra

07:00

08:00

10:00

12:00

13:00

14:00

16:00

18:00

20:00

21:45

Línea 510 (Olavarría – Sierras Bayas)

Lunes 24/11

De Olavarría

7:00

9:00

11:00

12:45

14:45

16:30

18:30

20:30

De Colonia San Miguel

7:45

13:45

21:30

De Sierras Bayas

8:00

10:00

12:00

14:00

15:30

17:30

19:30

21:45

Martes 25/11

De Olavarría

06:00

06:45

09:00

11:00

12:00

13:00

15:00

17:00

19:00

21:00

De Colonia San Miguel

06:45

07:45

13:00

17:50

21:50

De Sierras Bayas

07:00

08:00

10:00

12:00

13:15

14:00

16:00

18:05

20:00

22:05

Línea 514 (Olavarría – Sierra Chica – Hinojo)

Lunes 24/11

De Olavarría

7:00

9:00

11:00

13:00

15:00

17:00

19:00

21:00

De Hinojo

8:00

10:00

12:00

14:00

16:00

18:00

20:00

22:00

Martes 25/11

De Olavarría

05:15

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

De Hinojo

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00