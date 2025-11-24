Presencia olavarriense en la Maratón “Espiral se Mueve”

La 6º Edición de “Espiral se Mueve”, una maratón inclusiva organizada por la Asociación Civil Espiral de Pehuajó tuvo un nuevo récord de participación con más de 900 atletas incluyendo presencia local.

El evento que sirvió como forma de festejo por los 10 años de la creación de Espiral, tuvo como punto de encuentro el Parque General San Martín donde tuvo largada y llegada la maratón.

En representación de Olavarría, dijeron presentes integrantes del Grupo Paso a Paso que logró destacados resultados. La mejor posición fue la de María Pacheco que terminó 8º en la clasificación femenina y ganó en su categoría dentro de los 10K y dentro de la mayor distancia también participaron Brenda Antonio -ganó su categoría- y Carlos Pérez.

En la distancia de 5K corrieron Daiana Escalante, Judith Gutiérrez, Andrea Bellendier y Marta Juárez.

Sin embargo, lo que debía terminar con una verdadera fiesta fue apañado por el fallecimiento de un reconocido deportista adaptado de Pehuajó que se había sumado a la iniciativa.