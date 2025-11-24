“Finde” de actividad para el newcom olavarriense

Mucha actividad hubo para el newcom local con presencia de varios de los equipos en diferentes competencias y festejos en certamen nacionales.

En el Parque Olavarría, y con la organización de Racing Newcom se llevó a cabo un certamen regional en las categorías +40, +50 y +60 que se extendió durante toda la jornada sabatina.

Por otro lado, en Alvear, se disputó un torneo Regional de Newcom categoría +50 donde participaron equipos de Tapalqué, Saladillo, Chivilcoy y equipos locales y fue con festejo para Los Lobitos que ganaron los tres partidos que disputaron.

En su zona se impusieron todos los cotejos con 2 a 0 y la final a un selectivo de Chivilcoy y Saladillo por 2 a 0 y parciales de 15/12 y 15/7.

Por último, en Trenque Lauquen, se completó el Campeonato Argentino +60 y Los Lobos finalizaron en el 11º lugar de la tabla de posiciones. Bajo la organización de la Federación de Voleibol de Argentina, la competencia cerró con festejo del representativo “albiverde” a Malvinas Argentinas de Comodoro Rivadavia por 14/16 15/8 y 10/4.