“Finde” de actividad para el newcom olavarriense

En el transcurso del fin de semana hubo mucha actividad para el newcom olavarriense con la disputa de un torneo regional en instalaciones del Parque Olavarría y la participación de Lobos y Lobitos en diferentes Torneos.

Mucha actividad hubo para el newcom local con presencia de varios de los equipos en diferentes competencias y festejos en certamen nacionales.

 

 

En el Parque Olavarría, y con la organización de Racing Newcom se llevó a cabo un certamen regional en las categorías +40, +50 y +60 que se extendió durante toda la jornada sabatina.

 

Por otro lado, en Alvear, se disputó un torneo Regional de Newcom categoría +50 donde participaron equipos de Tapalqué, Saladillo, Chivilcoy y equipos locales y fue con festejo para Los Lobitos que ganaron los tres partidos que disputaron.

 

En su zona se impusieron todos los cotejos con 2 a 0 y la final a un selectivo de Chivilcoy y Saladillo por 2 a 0 y parciales de 15/12 y 15/7.

 

Por último, en Trenque Lauquen, se completó el Campeonato Argentino +60 y Los Lobos finalizaron en el 11º lugar de la tabla de posiciones. Bajo la organización de la Federación de Voleibol de Argentina, la competencia cerró con festejo del representativo “albiverde” a Malvinas Argentinas de Comodoro Rivadavia por 14/16 15/8 y 10/4.

 

