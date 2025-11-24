Cuáles son los próximos feriados antes de fin de año

Tras el último fin de semana extra largo por el Día de la Soberanía Nacional, que llevó a miles de ciudadanos a tener cuatro días sin actividad,, y uno de ellos da paso a tres días de descanso.El primero de los días en agenda será el, día tradicional para armar el árbol de Navidad. Esta jornada conmemora la, una de las festividades litúrgicas más importantes para el catolicismo, que este año configura el último fin de semana largo del año.

En tanto, el último feriado de 2025 será el 25 de diciembre, que este año coincide con un jueves. Se trata de la Navidad, otra celebración católica en la que se conmemora el nacimiento de Jesús. Esta jornada entra en la categoría de “feriado inamovible”, lo que significa que no se podrá correr de fecha para crear un fin de semana largo. Aunque podría pasar que las administraciones públicas sumen como jornada no laborable a la del viernes.

¿Cómo es el calendario de feriados que queda?

En 2025, el último fin de semana largo del año se genera con el feriado del 8 de diciembre. Al caer un lunes, se une al sábado y domingo anteriores, ofreciendo un período extendido de descanso. El otro día en agenda es Navidad.