Seguí la transmisión en vivo de los festejos por el cumpleaños de Olavarría

En la jornada de este cálido lunes Olavarría festejará su 158° Aniversario con un nutrido cronograma de actividades en el Parque Helios Eseverri. En Infoeme seguí la transmisión en vivo de los festejos por el cumpleaños de nuestro maravilloso Partido.

Con el objetivo de llegar a la medianoche del 25 de noviembre, fecha fundacional de Olavarría, pasarán por el escenario diferentes artistas locales hasta el cierre musical de Los Totora.

Además de las propuestas artísticas, también se contará con un espacio de feriantes y emprendedores olavarrienses, como así también un patio de comidas para foodtruck.