Seguí la transmisión en vivo de los festejos por el cumpleaños de Olavarría | Infoeme
Lunes 24 de Noviembre 2025 - 17:17hs
11°
Lunes 24 de Noviembre 2025 - 17:17hs
Olavarría
11°
Infoeme
 |  espectaculos
 - 24 de Noviembre de 2025 | 15:07

Seguí la transmisión en vivo de los festejos por el cumpleaños de Olavarría

 

 

En la jornada de este cálido lunes Olavarría festejará su 158° Aniversario con un nutrido cronograma de actividades en el Parque Helios Eseverri.  En Infoeme seguí la transmisión en vivo de los festejos por el cumpleaños de nuestro maravilloso Partido.

Con el objetivo de llegar a la medianoche del 25 de noviembre, fecha fundacional de Olavarría, pasarán por el escenario diferentes artistas locales hasta el cierre musical de Los Totora

Además de las propuestas artísticas, también se contará con un espacio de feriantes y emprendedores olavarrienses, como así también un patio de comidas para foodtruck.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME