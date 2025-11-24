Este lunes Olavarría festeja su 158° Aniversario en el Parque Eseverri: cronogramas de actividades

Este lunes Olavarría tendrá los festejos por el 158° Aniversario de Olavarría con una gran celebración en el Parque Helios Eseverri con la participación de artistas locales, emprendedores y diferentes propuestas que contarán con el cierre musical de Los Totora.

Según detalló el Municipio, el evento comenzará a las 15 con la habilitación de los puestos de artesanos y emprendedores aunque a partir de las 10 se desplegará un operativo de tránsito con cortes en la circulación para facilitar la llegada de los olavarrienses al parque así como la desconcentración cuando culminen las actividades.

Los cortes se realizarán sobre las siguientes intersecciones: Rivadavia y Juan XXIII, Rivadavia y Lebensohn, Rivadavia y avenida De los Trabajadores (sentido A. Brown), Avenida De los Trabajadores y Riobamba, Fassina y Lavalle, y Fassina y Vicente López.

En tanto, se confirmó el cronograma de artistas que estarán en el escenario del parque a lo largo de la jornada: Juan Fleitas Set Vinilos, Organismos en el aire, Red Swing, Las Chinas, Salastkbron, Alta Gamma, Las Piernas del Teniente Dan, DJ Agustin Senger y Los Totora.

De esa manera, se llegará a la medianoche para celebrar la llegada del 25 de noviembre, fecha fundacional de Olavarría.

Vale destacar, por último, que además de los shows artísticos y musicales, durante toda la jornada también se dispondrá de un espacio para feriantes y emprendedores, como así también un patio de comidas para foodtruck.