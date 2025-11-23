Torneo Regional Amateur: en el Tete Di Carlo hubo un empate que festejaron los dos | Infoeme
Lunes 24 de Noviembre 2025 - 2:05hs
Lunes 24 de Noviembre 2025 - 2:05hs
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Torneo Regional Amateur
 - 23 de Noviembre de 2025 | 23:12

Torneo Regional Amateur: en el Tete Di Carlo hubo un empate que festejaron los dos

Embajadores y Ferro cerraron la jornada del domingo con empate en el Torneo Regional Amateur que terminaron festejando los dos equipos.

Fotos: Verito Fotografías

En el Tete Di Carlo, Embajadores y Ferro cerraron la 5° fecha del certamen que organiza el Consejo Federal y otorga ascensos al Torneo Federal A con empate.

 

Embajadores y Ferro igualaron 0 a 0 en el cierre de la 5° fecha de la Zona 5 y fue un empate que terminó asegurando la presencia de los dos equipos en la siguiente ronda.

 

En un chato partido, por demás parejo y con pocas llegadas a los arcos, el elenco dirigido por Fernando Di Carlo no supo aprovechar los casi 85 minutos que jugó con un hombre de más y la visita no desesperó por la victoria a pesar de contar con la chance más clara en la primera mitad.

 

Pasó el tiempo, llegaron los cambios y poco cambiaron las acciones en el césped sintético para que terminaran en pardas y terminaran todos conformes.

 

 

A pesar de la igualdad sin goles entre ambos elencos y a falta de una fecha, se aseguraron su continuidad en la competencia. Embajadores con 10 puntos es líder del grupo y el "Carbonero" llegó a 8, aventajando a Loma Negra en el sistema desempate en una hipotética igualdad cerrando la Fase Regular.

 

