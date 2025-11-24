Vóley: Estudiantes, el segundo mejor equipo de la Provincia | Infoeme
Lunes 24 de Noviembre 2025 - 22:40hs
11°
Lunes 24 de Noviembre 2025 - 22:40hs
Olavarría
11°
 deportes
 Vóley
 24 de Noviembre de 2025 | 21:25

Vóley: Estudiantes, el segundo mejor equipo de la Provincia

Durante el transcurso de la última semana, el equipo Sub14 de Estudiantes dijo presente en la Copa Argentina y compitió contra los mejores equipos del país.

En Chapadmalal se llevó a cabo la Copa Argentina Sub14 organizada por la Federación del Vóleibol Argentino donde Estudiantes finalizó 13º en la tabla de posiciones.

 

El certamen que reunió a los mejores cuatro equipos de cada provincia, conformando el torneo formativo más importante del país contó con una destacada actuación del “Bataraz”.

 

El representativo olavarriense integró la Zona B y disputó encuentros frente a GSM Pacífico (Mendoza), Villa Dora (Santa Fe), Independiente Star For. y Universitario de Córdoba.

 

En la etapa final, Estudiantes jugó ante Morón y Once Unidos en las instancias correspondientes a la Copa de Oro, llegando al cruce por el 13° puesto donde obtuvo el triunfo que selló su ubicación definitiva ante Juventud Agraria de Colonia Caroya por 3-0, con parciales de 26-24, 26-24 y 25-17.

 

El plantel estuvo integrado por Anita Correge, Joaquina Illia, Guadalupe Kuhn Masson, Alma Catalina Maldonado, Pierina Reyes, Catalina Sosa, Bernabela Defos, Bianca Pietra Bahl, Mia Ochoteco Carlucci, Julieta Muia Pellizari, Lola Campagnale Cajén, Lila Fiscina, Emanuela Verucchi y Malena Suárez Galli con Ana Lía Quintana Mora como entrenadora principal.

 

Fuente: prensa CAE

 

