Lunes 24 de Noviembre 2025
 24 de Noviembre de 2025

Turismo Pista: con triunfo de Spinella, terminó el campeonato

En La Plata se corrió la última fecha del campeonato de Turismo Pista y fue con victoria para Valentino Spinella en la Clase 2.

Fotos: aptpweb

El pasado fin de semana, el Turismo Pista terminó el año con su última fecha en La Plata y entre las producciones locales se destacó el triunfo de Valentino Spinella.

 

En el Autódromo “Roberto Mouras” de La Plata se corrió la 10º y última fecha del 2025 para las tres categorías del Turismo Pista y el festejo olavarriense llegó en la divisional intermedia donde Valentino Spinella logró su primer triunfo.

 

Spinella, logró de punta a punta la victoria en la Final tras haber partido desde el lugar de privilegio y luego de dos segundos puestos consecutivos, festejó por primera vez.

 

 

Además, en la Clase 1, Nicolás Benito no pudo cerrar la temporada en la pista ya que debió abandonar en la Final y Nicolás Rojas finalizó 35º. Por último, Nicolás Pezzucchi dijo presente en la Clase 3 y fue 11º.

 

