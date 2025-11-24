APPS: la anteúltima fecha se corrió en el “Oscar Franco” | Infoeme
 - 24 de Noviembre de 2025 | 13:26

APPS: la anteúltima fecha se corrió en el “Oscar Franco”

En el transcurso del último fin de semana, las categorías de la Asociación de Pilotos Promocionales del Sudeste corrieron en Azul. Los olavarrienses Martinelli y Marotta se subieron a lo más alto del podio.

Foto: Prensa APPS

La octava fecha del campeonato de APPS tuvo lugar en el Autódromo azuleño “Oscar Franco” y fue con destacadas actuaciones para los pilotos de Olavarría.

 

En la Final de la Monomarca 1100. Juan José Martinelli se llevó la victoria de muy buena manera y volvió a reencontrarse con el triunfo. Martín Collodoro y Jesús Spinella completaron el podio.

 

Manuel Mentasty obtuvo la victoria en la carrera final en la Promocional 1100. El piloto de Chillar estuvo escoltado por Manuel Serra y Bernardo Fucci.

 

Por último, en la Copa Gol VW del Sudeste, Leo Marotta se impuso con autoridad y es líder absoluto del campeonato. Eddie Leonetti y Pablo Coniglio fueron segundo y tercero respectivamente.

 

La próxima y novena fecha del calendario 2025 se disputará el domingo 14 de diciembre en San Cayetano con el Premio Coronación de la APPS.

 

