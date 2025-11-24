APPS: la anteúltima fecha se corrió en el “Oscar Franco”

La octava fecha del campeonato de APPS tuvo lugar en el Autódromo azuleño “Oscar Franco” y fue con destacadas actuaciones para los pilotos de Olavarría.

En la Final de la Monomarca 1100. Juan José Martinelli se llevó la victoria de muy buena manera y volvió a reencontrarse con el triunfo. Martín Collodoro y Jesús Spinella completaron el podio.

Manuel Mentasty obtuvo la victoria en la carrera final en la Promocional 1100. El piloto de Chillar estuvo escoltado por Manuel Serra y Bernardo Fucci.

Por último, en la Copa Gol VW del Sudeste, Leo Marotta se impuso con autoridad y es líder absoluto del campeonato. Eddie Leonetti y Pablo Coniglio fueron segundo y tercero respectivamente.

La próxima y novena fecha del calendario 2025 se disputará el domingo 14 de diciembre en San Cayetano con el Premio Coronación de la APPS.