Golf: buena convocatoria en el “Torneo Día de Reyes Magos”

En el campo de golf del Club Estudiantes se jugó el tradicional Medal Play 9 hoyos reservado para tres categorías.

Walter Vega con 34 golpes y aventajando a Claudio Benítez y Néstor Leiva en el desempate automático ganó en Hasta 13 de Hándicap.

En De 14 a 24 la victoria fue para Virginia Bevegno con 33 golpes y la escoltaron Walter Gelso con 34 golpes y Juan Vigo con 35 golpes.

Por último, en De 25 al máximo se impuso Rubén Dattoli con 30 golpes con Hugo Wagner con 32 golpes y José Armendano con 33 golpes como acompañantes en el podio.

La actividad continuará el sábado con el Torno “Top Flite” que será en la modalidad de Fourball Americana.

Fuente: Prensa CAE