Eugenia Rolón, la novia de Iñaki Gutiérrez, chocó borracha en Mar de Ajó: tenía 1,89 de alcohol en sangre | Infoeme
Jueves 08 de Enero 2026 - 20:04hs
27°
Jueves 08 de Enero 2026 - 20:04hs
Olavarría
27°
Infoeme
 |  policiales
 - 8 de Enero de 2026 | 19:11

Eugenia Rolón, la novia de Iñaki Gutiérrez, chocó borracha en Mar de Ajó: tenía 1,89 de alcohol en sangre

Rolón chocó un poste y el test le dio 1,89. Le secuestraron el auto y su novio, Iñaki Gutiérrez, la fue a retirar a la comisaría.

 La militante e influencer de La Libertad Avanza (LLA) María Eugenia Rolón, novia de Iñaki Gutiérrez, quien se encarga de la cuenta de TikTok del presidente Javier Mileichocó el auto que manejaba contra un poste de luz en la ciudad costera de Mar de Ajó y fue sometida a un test de alcoholemia que le dio positivo, por lo cual le secuestraron el vehículo.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes policiales, poco antes de las 10 agentes del Operativo Sol pararon a Rolón, de 23 años, tras realizar maniobras imprudentes y chocar contra un poste. Le hicieron el test de alcohol en sangre y arrojó un resultado de 1,89.

El personal policial finalmente secuestró el auto Honda FIT que la joven manejaba.Tras la incautiación, Iñaki Gutiérrez se apersonó en la comisaría para retirar a su pareja.

“Se la encuentra a la causante realizando maniobras imprudentes y tras ello, colisiona con un poste. Se hace presente para llevarse a la joven su pareja, quien se identifica como Iñaki Gutiérrez”, informó el parte policial.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME