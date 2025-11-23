Torneo Regional Amateur: Racing y Loma Negra sumaron de a tres | Infoeme
Domingo 23 de Noviembre 2025 - 21:08hs
11°
Domingo 23 de Noviembre 2025 - 21:08hs
Olavarría
11°
Infoeme
 |  deportes
 Torneo Regional Amateur
 - 23 de Noviembre de 2025 | 20:53

Torneo Regional Amateur: Racing y Loma Negra sumaron de a tres

En la tarde del domingo inició la anteúltima fecha del Tornero Regional Amateur y fue con triunfo para Racing y Loma Negra en condición de local.

Fotos: Analía Paéz // Lola Dos Santos

Dos de los equipos de Olavarría se presentaron como locales en certamen organizado por el Consejo Federal que otorga ascensos al Torneo Federal A y lograron quedarse con los tres puntos.

 

En Villa Alfredo Fortabat, Loma Negra cumplió con la premisa de ganar para seguir con chances de clasificación en la Zona 4. Derrotó 2 a 0 a Balonpié.

 

Los goles del “Celeste” fueron obra de Gabriel Rivas y Miqueas Molina, uno en cada tiempo.

 

 

Por otro lado, en el Buglione Martinese, Racing se recuperó de la derrota en el clásico y venció 4 a 0 a Sportivo 25 de Mayo.

 

 

Pablo Mujica, Matías Ordozgoiti, Santiago Izaguirre y Luciano Rojas marcaron los goles del “Chaira”, todos en el segundo tiempo.

 

