Villa Aurora Sur: El Municipio avanza en las gestiones para la obra de extensión de la red de gas

El Municipio de Olavarría informó que avanza en las gestiones para poder dar inicio a la extensión de red de gas en el barrio Villa Aurora Sur, la cual alcanzará al sector delimitado por la avenida Luciano Fortabat y las calles 157, Las Heras y Los Tulipanes. Se recuerda que se trata de un proyecto por contribución, que fue declarada de utilidad pública y pago obligatorio para quienes viven en la zona que será alcanzado por el mismo.

En ese marco, se detalló que en los próximos días se dará apertura al denominado “Registro de Oposición”, una instancia en la que los vecinos alcanzados por la Ordenanza que se opongan a la ejecución de la obra tienen la instancia de registrar esa postura. De superarse el 50% de vecinos que manifiesten su negativa, la obra quedará sin efecto.

El plazo será desde el próximo 1 de diciembre, con una vigencia de 5 días hábiles. Deberán presentarse en la oficina de la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en el primer piso del Palacio Municipal.

La medida está contemplada en la Ordenanza marco de la obra, la Nº 5701/25, que fue aprobada en una asamblea protagonizada por concejales de distintos bloques y un igual número de mayores contribuyentes de impuestos municipales.

El documento está disponible para su consulta y descarga en el sitio web del Municipio.