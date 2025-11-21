Sierra Chica: aprehendieron a un hombre por quebrantar una orden de restricción de acercamiento.

Un hombre de 38 años fue aprehendido en las últimas horas en el Barrio 190 Viviendas de Sierra Chica, acusado de desobedecer una orden judicial de restricción de acercamiento. El individuo se encontraba provocando disturbios en las inmediaciones del domicilio de su madre, lugar al que tenía prohibido acercarse.

El incidente tuvo lugar este viernes, cuando personal de la Subcomisaría de Sierra Chica fue comisionado al lugar tras recibir un aviso sobre alteraciones del orden público. Al llegar al lugar, los efectivos identificaron al masculino de 38 años como la persona que estaba causando los disturbios.

Tras verificar su identidad, se constató que el hombre poseía medidas cautelares vigentes en el marco de un expediente caratulado como "Protección contra la Violencia Familiar (Ley 12.569)". La orden había sido dictada por el Juzgado de Familia N° 1, a cargo del Dr. Daniel Horacio Morbiducci, estableciendo una restricción de acercamiento de 200 metros respecto al domicilio donde reside su madre.

Ante la clara violación de la medida judicial, se procedió a la inmediata aprehensión del masculino.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial de Sierra Chica y quedó a disposición de la UFI N° 10, a cargo de la Dra. Mariela Viceconte, quien interviene en la causa caratulada como "Desobediencia".