Basquetbolistas olavarrienses distinguidos en Mar del Plata

En la noche del jueves y teniendo como escenario el Torreón del Monje de la ciudad balnearia se llevó a cabo la gala de celebración y encuentro con la edición 2025 de los Premios PN.

Como desde su primera edición en 2019, se entregaron los Quintetos Ideales y los MVP de cada división -desde U12/U13B hasta Primera, en ambas ramas- elegidos por votación de capitanes, capitanas, entrenadores y entrenadoras de todos los equipos. A su vez, el staff de Planeta Naranja distinguió a los entrenadores destacados de cada categoría.

Uno de los momentos más emotivos llegó con la entrega de los Premios Stella, que reconocen la trayectoria y el aporte al básquet local. En esta edición, los galardones fueron para Nelly y Tito Borgarelli, históricos trabajadores de la Asociación Marplatense de Básquetbol durante las décadas del ’80, ’90 y principios de los 2000; y para Juan Lofrano, reconocido entrenador y formador que dejó una huella profunda en generaciones de jugadores y jugadoras de Mar del Plata.

Dentro de la celebración 2025 de Planeta Naranja fueron distinguidos Gonzalo Aman y Agostina Chantiri, dos deportistas locales formándose en las categorías formativas de Peñarol y Quilmes respectivamente.

Gonzalo Aman de destacadísimo andar en el 2025 con citación incluida a la Pre-Selección Nacional U18, fue el MVP del año en U17 masculino e integró el equipo ideal junto a Benjamín Sánchez y Kevin Jansen de Quilmes, Juan Vignolo de Unión y Santiago Daconte de Kimberley.

Por su parte, Agostina Chantiri culminó su primer año en las formativas marplatenses y hasta integró el seleccionado que participó del Torneo Provincial. Fue elegida la mejor jugadora de U15 femenino y compartió plantel con Catalina Zarini, Guadalupe Churio e Isabella Montoya de Unión y Alma Pugliese de Peñarol.

Fuente: Prensa Planeta Naranja