Fiesta 158º aniversario de Olavarría: Este lunes habrá cortes en el tránsito

El Municipio recordó que este lunes se realizará una nueva edición de la Fiesta Aniversario de Olavarría, que volverá a tener como punto de encuentro y celebración el parque Helios Eseverri. La actividad se iniciará desde las 15 horas, con propuestas para todos los gustos y edades, que se prolongarán hasta la medianoche, con el objetivo de llegar todos juntos a la medianoche y poder celebrar la llegada del 25 de noviembre, fecha fundacional de Olavarría.

El evento contará con el trabajo articulado de distintas áreas municipales. En ese marco, desde la Subsecretaría de Protección Ciudadana se detalló cuáles serán los cortes en la circulación para permitir el normal y seguro arribo y desconcentración del parque Helios Eseverri.

Desde el área se expresó que la interrupción en la circulación vehicular se iniciará a las 10 horas del lunes y se prolongarán, aproximadamente, hasta las primeras horas de la madrugada del martes 25.

Los cortes se realizarán sobre las siguientes intersecciones:

_ Rivadavia y Juan XXIII

_ Rivadavia y Lebensohn

_ Rivadavia y avenida De los Trabajadores (sentido A. Brown)

_ Avenida De los Trabajadores y Riobamba

_ Fassina y Lavalle

_ Fassina y Vicente López

Se apela a la colaboración y responsabilidad de la comunidad para poder disfrutar de la fiesta de la ciudad, que tendrá como show de cierre la presentación de Los Totora, pero también la participación de artistas locales, además de una destacada y nutrida participación de feriantes y emprendedores.