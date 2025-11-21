El Municipio presentará el Programa “Tranqueras Conectadas”

El Municipio informó que el próximo jueves 27 de noviembre se llevará a cabo la presentación de “Tranqueras Conectadas”, una herramienta para poder georreferenciar los establecimientos rurales del Partido y optimizar no sólo la comunicación, sino también la capacidad de respuesta ante cualquier tipo de eventualidad o emergencia.

La actividad se desarrollará desde las 19 horas, en el Salón Rivadavia, con la participación de funcionarios municipales, quienes llevarán a cabo además la explicación acerca del funcionamiento y, más aún, los beneficios de poder contar con esta aplicación que fue diseñada e implementada a partir de la articulación de distintas áreas municipales, tales como la Direcciones de Desarrollo Agropecuario, Obras Rurales y Planificación Estratégica.

En la ocasión, además, se realizará la entrega de las primeras chapas georreferenciadas.

Se invita a concurrir a toda la comunidad, ya que “Tranqueras Conectadas” se traduce en un beneficio que alcanzará no sólo a personas que residen o trabajan en el ámbito rural.