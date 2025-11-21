El Municipio presentará el Programa “Tranqueras Conectadas” | Infoeme
El Municipio presentará el Programa “Tranqueras Conectadas”

Será el próximo jueves, en el Salón Rivadavia. Se realizará la entrega de las primeras chapas georreferenciadas.

El Municipio informó que el próximo jueves 27 de noviembre se llevará a cabo la presentación de “Tranqueras Conectadas”, una herramienta para poder georreferenciar los establecimientos rurales del Partido y optimizar no sólo la comunicación, sino también la capacidad de respuesta ante cualquier tipo de eventualidad o emergencia.

La actividad se desarrollará desde las 19 horas, en el Salón Rivadavia, con la participación de funcionarios municipales, quienes llevarán a cabo además la explicación acerca del funcionamiento y, más aún, los beneficios de poder contar con esta aplicación que fue diseñada e implementada a partir de la articulación de distintas áreas municipales, tales como la Direcciones de Desarrollo Agropecuario, Obras Rurales y Planificación Estratégica.

En la ocasión, además, se realizará la entrega de las primeras chapas georreferenciadas.

Se invita a concurrir a toda la comunidad, ya que “Tranqueras Conectadas” se traduce en un beneficio que alcanzará no sólo a personas que residen o trabajan en el ámbito rural.

