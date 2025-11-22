El Municipio continúa la campaña anual de Vacunación Antirrábica canina y felina en todo el Partido

El Municipio continúa con la Campaña anual de Vacunación Antirrábica canina y felina, en el marco del programa “Querer es cuidar”. Dicha campaña está destinada a inmunizar a perros y gatos mayores a tres meses. El objetivo es promover la vacunación contra la rabia en animales, debido a que es la principal medida de prevención para esta enfermedad (para lo cual se dispone de más de 40 puestos de inmunización distribuidos en diferentes barrios y localidades del Partido) y también sensibilizar sobre el cuidado responsable de animales de compañía.

A continuación se detalla el cronograma para la semana entrante; teniendo en cuenta que, de lunes a viernes, en todos los casos el horario es 09:00 a 12:00 horas; y sábados de 09:00 a 12:30 horas.

Miércoles 26/11 – Sierra Chica, Legourburu y Av. Catriel

Jueves 27/11 – Sierras Bayas, Plaza de las Américas (Perito Moreno y Guerrico)

Viernes 28/11 – CECO II, Plaza (Av. Trabajadores y Saavedra)

Sábado 29/11 – Corsódromo, Estación Provincial (Belgrano y Junín)

Cabe aclarar que en caso de lluvia se suspende la jornada y se reprograma el puesto.

La rabia es una enfermedad producida por un virus que afecta al sistema nervioso central de los mamíferos, incluidas las personas. No tiene cura y el tratamiento sólo es eficaz si se aplica antes del inicio de los síntomas. Por eso, es fundamental prevenirla.

El virus está presente en la saliva de los animales infectados, principalmente perros y gatos, pero también pueden ser algunos mamíferos silvestres, como murciélagos. Se transmite por medio de mordeduras, arañazos y/o al lamer zonas lesionadas del cuerpo o mucosas de otros animales o personas. La principal medida de prevención es realizar la consulta temprana ante un accidente de mordedura con un animal.

La vacuna en pequeños animales debe aplicarse por primera vez a los tres meses de edad, y luego realizar refuerzos de forma anual.

Requisitos

La vacuna se aplica de forma gratuita a todos los gatos y perros mayores de tres (3) meses. NO se vacuna a hembras preñadas o en lactancia o animales que presenten síntomas de enfermedad.

Es importante recordar que todos los perros deben concurrir de forma obligatoria a los puestos de vacunación, con correa, collar y el agregado de bozal para aquellas razas y sus cruzas de los denominados perros potencialmente peligrosos. En cuanto a los felinos deben concurrir en transportadoras, mochilas-bolsos, no sueltos ni en cajas, a fin de prevenir posibles escapes.

Vías de comunicación

Atención al público y turnos de castraciones: lunes a viernes de 07:30 a 13:00 horas.

2284 666400 (Mensajes y llamadas, sólo WhatsApp).

2284 579825 (Línea fija).

Atención Veterinaria: lunes a viernes de 11:00 a 13:00 horas, por orden de llegada.