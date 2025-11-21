Bochas: están las ocho mejores en el Oficial Femenino

El calendario organizado por la Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” tuvo otra semana de intensa actividad y fue con la disputa de nuevas instancias para los Torneos Oficiales Individual.

En Damas, se cerró la primera ronda de Play-Off y se conocieron las ocho jugadoras que irán en búsqueda del título. Natali Gadea, Flor Vallejos, Eugenia Rodríguez, Andrea Fischer, Irma Gherbi, Vanesa Landoni, Erika Quinteros y María Maíz accedieron a una nueva ronda.

Además, en Caballeros, se jugaron dos nuevas rondas y sólo resta una para finalizar con la Fase Regular en las cuatro zonas.

Por otra parte, en instalaciones del Club Álvaro Barros se llevó a cabo el Torneo Individual de bochas de Tercera Categoría con la participación de más de 60 bochófilos. Nicolás Aquerreta, Rodolfo Serantes, Rubén Giannoni y Eugenio Macaroni completaron las principales posiciones de un certamen que no disputó las instancias decisivas por lo extensa de la jornada.

Los resultados:

Damas

Zona 1:

Andrea Fischer (Fortín Tradicionalista) 12 – 2 Jorgelina Ferreyra (Fortín Tradicionalista)

Clasificadas

1º Erika Quinteros (Fortín Tradicionalista)

2º Andrea Fischer (Fortín Tradicionalista)

Zona 2

María Maíz (Pueblo Nuevo) 12 – 0 Josefina Aquerreta (Fortín Tradicionalista)

Clasificadas

1º Eugenia Rodríguez (Pueblo Nuevo)

2º María Maíz (Pueblo Nuevo)

Zona 3

Gabriela Limardo (Pueblo Nuevo) 7 – 12 Flor Vallejos (Pueblo Nuevo)

Clasificadas

1º Irma Gherbi (Loma Negra)

2º Flor Vallejos (Pueblo Nuevo)

Zona 4

Adriana Sáenz Buruaga (Fortín Tradicionalista) 9 – 12 Vanesa Landoni (La Amistad)

Clasificadas

1ra Natali Gadea (Fortín Tradicionalista)

2º Vanesa Landoni (La Amistad)

Caballeros

8º fecha

Zona 1

Nicolás Aquerreta (Fortín Tradicionalista) 8 – 12 Martín Orradre (Pueblo Nuevo)

Nahuel Landaverría (Loma Negra) 12 – 1 Gabriel Mariano (Sierra Chica)

Zona 2

Juan Pablo Notararigo (Pueblo Nuevo) 12 – 5 Benjamín Olmedo (Fortín Tradicionalista

Jorge Medina (Loma Negra) 12 – 7 Martín Ottogali (Sierra Chica)

Zona 3

Emmanuel Lis (La Amistad) 12 – 0 Juan Gaitán (Hinojo)

Rodolfo Serantes (San Martín) 5 – 12 Thiago García (Álvaro Barros)

Zona 4

Daniel Serantes (San Martín) 12 – 4 Rubén Giannoni (Álvaro Barros)

Juan Cruz Lis (La Amistad) 12 – 10 Cristian Vera (Hinojo)

Interzonal

Carlos Galván (Blanca Chica) 6 – 12 Edgardo Salgiuero (El Fortín)

Hugo Gocella (Blanca Chica) 12 – 7 Francisco Martín (El Fortín)

9º fecha

Zona 1

Gabriel Mariano (Sierra Chica) 12 – 8 Nicolás Aquerreta (Fortín Tradicionalista)

Carlos Galván (Blanca Chica) 12 – 5 Nahuel Landaverría (Loma Negra)

Zona 2

Martín Ottogalli (Sierra Chica) 5 – 12 Benjamín Olmedo (Fortín Tradicionalista)

Hugo Gocella (Blanca Chica) 5 – 12 Jorge Medina (Loma Negra)

Zona 3

Juan Gaitán (Hinojo) 7 – 12 Rodolfo Serantes (San Martín)

Edgardo Salguero (El Fortín) 7 – 12 Emmanuel Lis (La Amistad)

Zona 4

Cristian Vera (Hinojo) 2 – 12 Daniel Serantes (San Martín)

Gilberto Olmedo (El Fortín) 7 – 12 Juan Cruz Lis (La Amistad)

Interzonal:

Thiago García (Álvaro Barros) 7 – 12 Martín Orradre (Pueblo Nuevo)

Rubén Giannoni (Álvaro Barros) 9 – 12 Juan Pablo Notararigo (Pueblo Nuevo)