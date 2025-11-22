Liga Pre-Federal: los Play-Off arrancaron con derrota “Chaira” en suplementario

En el Ricardo Azurmendi, arrancó la serie de Semifinales por la última plaza a la Liga Federal de la Conferencia Sur y para Racing fue derrota.

El "Chaira" cayó 79 a 77 en tiempo suplementario ante Deportivo Sarmiento tras igualar en 72 al cabo de los primeros cuatro parciales. Martín Delgado con 32 puntos fue el máximo anotador de la noche.

En un duelo cambiante, de muchas emociones y discusiones, los dirigidos por Matías Orlando no pudieron robarse la victoria de Coronel Suárez a pesar de contar con las oportunidades y están obligados a ganar dos partidos el venidero fin de semana en el Parque Olavarría.

El inicio prometedor de 10 a 0 favorable al equipo de Olavarría duró poco en el recinto suarense, porque luego de la detención forzada mejoraron los locales para igualar las acciones al cabo del final del primer parcial.

El “Verdirojo” tomó la delantera por primera vez en el encuentro en el comienzo del segundo cuarto, pero la visita sumó pases, mejoró en ofensiva y llegó al descanso largo con ventaja.

Siguió el dominio racinguista en el tercer periodo, aunque con baja efectividad en conversiones y quedó todo en suspenso de cara a la definición donde Sarmiento sintió el aliento de su gente y encontró la igualdad que se mantuvo hasta el final de la chicharra con un triple que protestó todo el elenco olavarriense por la no activación del reloj.

Ya en los cinco minutos finales y a pesar de que las acciones arrancaron con triples en ambos aros, pasaron varias ofensivas sin anotaciones hasta que Deportivo Sarmiento se adelantó desde la línea y el “Chaira”, en la última no pudo convertir.

No pudo ser para Racing de visitante que a pesar de las buenas producciones de Risso y Pietrafesa en el aro rival, no pudo controlar a un determinante Martin Delgado que poco le importó su pasado “Chaira” y terminó desatando la algarabía de los presentes.

Hubo incidentes al finalizar el cotejo que no pasaron a mayores por la rápida intervención dirigencial de ambas entidades que controlaron los disturbios en un partido caliente y que promete más emociones dentro de 7 días en el Parque Olavarría.

Síntesis Deportivo Sarmiento – Racing:

Estadio: Ricardo Azurmendi

Árbitros: García, R. y García, M.

Deportivo Sarmiento (79): Rincón (11); Verdechia (11), Marsall (4), Sciamanna (15), Delgado (32) -FI- Ferreyra Ibarra (0), Ger (6), Carricajo (0), Hirschfeldt (0), López (0). DT- Denis Casalino

Racing (77): Vázquez (7), Risso (24), Larregina (1), Yaben (12), Mondino (0) -FI- Merchant (9), D`Alessio (2), Ciuffetelli (4), Pietrafesa (18). DT- Matías Orlando

Parciales: 18 – 18; 35 – 42; 52 – 56; 72 – 72 y 79 - 77