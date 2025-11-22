Programa GIRO: Este lunes no habrá recolección diferenciada

El Municipio de Olavarría, en el marco del Programa de Gestión Integral de Residuos de Olavarría (GIRO), informó que con motivo del Feriado Nacional este lunes 24 de noviembre no se realizará recolección diferenciada de residuos, como así tampoco tareas en la Planta de Clasificación.

La situación afectará el servicio en tres recorridos. Se trata, por un lado, de la Ruta Violeta que se encuentra integrada por los barrios El Hornero, Belgrano, Pellegrini, Evita, Provincias Unidas y Educadores.

Tampoco se realizará la recolección de la Ruta Azul, que la conforman los barrios Roca Merlo, Mariano Moreno, San Carlos y UTA.

Por último, el recorrido de la Ruta Rosa que incluye los barrios Villa Floresta, Luján, Hipólito Yrigoyen y Jardín.

Se solicita a las personas que viven en los mencionados barrios que no saquen este tipo de residuos. A la par, se recuerda que en distintos puntos de la ciudad se cuenta con Eco Puntos donde se pueden acercar envases y materiales reciclables. El próximo lunes se retomará la recolección en cada uno de esas rutas.

Por último, vale aclarar que la medida no incluye el servicio de recolección de residuos tradicional, realizado por la firma Transporte Malvinas, que funcionará con normalidad.