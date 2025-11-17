Robó cuatro protectores solares en Carrefour Market y terminó en la comisaría

Este domingo por la tarde tuvo lugar otro intento robo en un hipermercado. En la sucursal de Carrefour Market ubicada en Avenida Del Valle y Manuel Leal un hombre terminó en la comisaría.

El delincuente de 47 años escondió entre sus prendas cuatro envases de protector solar de 400 cc, marcha Dermaglós.

De acuerdo a fuentes policiales, a partir de un llamado al 911 y la llegada de un móvil, un empleado del hipermercado señaló a un masculino el cual llevaba mercadería encima. Por lo que personal procedió a la identificación del mismo y aprehensión.

Finalmente fue traslado a sede policial fines recaudos legales. Intervino la fiscalía N° 10 a cargo de Mariela Viceconte por "Hurto en grado de tentativa".