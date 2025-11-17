Robó cuatro protectores solares en Carrefour Market y terminó en la comisaría | Infoeme
Lunes 17 de Noviembre 2025
Lunes 17 de Noviembre 2025
 policiales
 17 de Noviembre de 2025

Robó cuatro protectores solares en Carrefour Market y terminó en la comisaría

El hecho se produjo este domingo en Avenida Del Valle y Manuel Leal, y quedó caratulado como "Hurto en grado de tentativa".

Este domingo por la tarde tuvo lugar otro intento robo en un hipermercado.  En la sucursal de Carrefour Market ubicada en Avenida Del Valle y Manuel Leal un hombre terminó en la comisaría.

El delincuente de 47 años escondió entre sus prendas cuatro envases de protector solar de 400 cc, marcha Dermaglós.

De acuerdo a fuentes policiales, a partir de un llamado al 911 y la llegada de un móvil, un empleado del hipermercado señaló a un masculino el cual llevaba mercadería encima. Por lo que personal procedió a la identificación del mismo y aprehensión.

Finalmente fue traslado a sede policial fines recaudos legales. Intervino la fiscalía N° 10 a cargo de Mariela Viceconte por "Hurto en grado de tentativa".

