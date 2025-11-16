Denegaron la excarcelación de transportista que atropelló y mató a motociclista: quedó alojado en Sierra Chica

Miguel Jorge Mele, el transportista que durante una discusión de tránsito atropelló con su camión y mató al motociclista Diego Maximiliano Marianache, continuará privado de la libertad. Al menos, hasta que en los próximos días se resuelva si su detención es convertida en prisión preventiva por lo sucedido en la mañana del pasado sábado 8 del corriente mes en las calles España entre Mitre y Belgrano.

En ese sector de la ciudad se registró aquel grave incidente que, de inmediato, se tradujo en el deceso del conductor de la moto, que tenía 46 años de edad. La situación por la cual, tras resultar detenido durante las primeras horas del pasado domingo en la casa de Azul donde se domicilia, el hombre de 58 años que guiaba el camión tipo remolque implicado en lo ocurrido continúa acusado de un homicidio simple con "dolo eventual".

El pasado viernes Juan José Suárez, el titular del Juzgado de Garantías 3 que interviene en la causa penal que instruye desde la UFI 2 el fiscal David Carballo, rechazó un pedido de excarcelación que había sido presentado en favor del imputado.

De haber prosperado esa solicitud, además, tendría necesariamente que haber implicado que a Mele se le atribuyera la comisión de un delito menos grave: un "homicidio culposo".

Pero los planteos con relación a lo ocurrido, señalados en un escrito que Adriana Hernández -la defensora Oficial del transportista- presentara ante Garantías 3 el pasado miércoles, terminaron siendo desestimados en esta primera instancia por el magistrado a cargo de ese juzgado.

"No existiendo otro medio menos lesivo que igualmente garantice los fines del proceso, la medida de coerción -escribió el juez Suárez en lo resuelto, al aludir a la detención que lo sigue teniendo a Mele privado de su libertad- resulta, al menos en esta incipiente etapa procesal, proporcionada con relación al fin perseguido".

De esa manera, el magistrado garante no hizo lugar al cambio de calificación de la causa penal que se iniciara por el luctuoso suceso y, en consecuencia, tampoco prosperó el pedido de la Defensora Oficial para que el imputado recuperara la libertad.

En ese contexto, el conductor del camión Iveco continúa siendo señalado como el autor de un ilícito que ante eventuales condenas -tal lo que ya ha sido referido- implica el dictado de penas de prisión que van desde los ocho a los veinticinco años.

Esa circunstancia le impide por el momento poder gozar del beneficio que se pretendía para él, para lo cual -se reitera- era necesario que se le atribuyera la comisión de un delito menos grave surgido de ese incidente vial que protagonizara hace ocho días.

Dos pedidos, desestimados

Para la Defensora Oficial, los elementos probatorios reunidos en esta causa no acreditan que Miguel Mele haya actuado con la intención de matar a la víctima. Tampoco demuestran -afirmó Adriana Hernández en ese escrito que presentó el pasado miércoles en Garantías 3 y anteayer terminó siendo desestimado- que su asistido se hubiese representado la posibilidad de que lo ocurrido tuviera, como lo tuvo, un desenlace fatal en los términos de lo que exige la ya mencionada figura penal del "dolo eventual".

En lo resuelto este viernes, el juez Suárez no aceptó ninguno de los planteos de la Defensa del conductor del camión. Y concluyó que no se habían incorporado nuevos elementos probatorios que justificaran un cambio en el expediente. Concretamente, relacionado con la calificación provisional del delito con el que sigue caratulada esta causa.

Para el titular de Garantías 3 lo ocurrido continúa siendo un "homicidio simple con dolo eventual", del mismo modo que lo considerara cuando el domingo anterior ordenó que el imputado resultara detenido, dando lugar aquel día al dictado de esa medida cautelar solicitada por el fiscal David Carballo.

En ese pedido que no prosperó, su Defensora Oficial afirmaba que el azuleño que continúa privado de su libertad no había actuado con "dolo eventual" en lo ocurrido. Y que lo que pasó estuvo asociado a una cuestión netamente fortuita y accidental, ya que con la conducta desarrollada por el transportista no evidenció intención alguna de causar una muerte.

"Es más, si no estaba la vegetación (árbol) en la vereda, el resultado muerte no se hubiera producido", sostenía también Hernández al aludir a las circunstancias que derivaron en el deceso del motociclista.

"Si un delito existió, éste debe calificarse como Homicidio culposo y no doloso", afirmaba en ese pedido rechazado anteayer la titular de una de las defensorías oficiales con asiento en el Palacio de Justicia de Azul.

E indicaba también que por el momento no hay "prueba suficiente para sostener que mi asistido -tal como se afirma desde la Acusación- quiso matar a Marianache con el dolo que la figura prevista en el artículo 79 del Código Penal exige". La norma que alude a lo que se define a escala penal como un "homicidio simple".

"No hay elementos probatorios que indiquen que Miguel Mele quiso matar a Diego Marianache", alegaba Adriana Hernández en ese pedido desestimado por el juez Juan José Suárez. Y agregó: "Es imposible concluir que con el actuar de mi defendido haya intentado o valorado la posibilidad de que con su maniobra haría impactar a la motocicleta contra el árbol".

Con esos argumentos la Defensora Oficial pedía un cambio de calificación en la causa penal y que, a partir de la aprobación de esa solicitud, también fuera posible que el transportista recuperara la libertad.

Pero para el titular de Garantías 3, tal lo ya referido, hasta el momento "no han sido incorporados nuevos elementos que justifiquen la revaluación de la calificación fijada oportunamente". El motivo por el cual resolvió "mantener el encuadre típico tenido en cuenta al tiempo de ordenar la detención del imputado, en la convicción de que a este momento es el que se ajusta al caso en estudio". En otras palabras, que Miguel Jorge Mele es el probable autor de un homicidio simple con "dolo eventual".

"Tampoco advierto -agregó el Juez en lo decidido anteayer viernes- absurdo o arbitrariedad manifiesta en la calificación dada hasta el momento, considerando que la misma debe mantenerse hasta el dictado de la prisión preventiva. Ello, en caso de ser solicitada por la Fiscalía interviniente, dado que es ésa la oportunidad procesal para proceder a su revisión".

Una instancia durante la cual, escribió Suárez también, "la Defensa puede ser una parte activa al respecto, a los fines de incorporar elementos de convicción en favor de su asistido", en procura de que su actual detención no sea convertida en prisión preventiva. Algo que, de suceder, agravaría la situación procesal del transportista.

Finalmente, el delito que se le continúa imputando a Mele, tanto por el mínimo como por el máximo de la escala penal que contempla, tampoco lo ubica ante la posibilidad de que le sea otorgada una excarcelación de tipo "ordinaria" como la que se pretendía.

"Evidenciando entonces la gravedad del injusto que se le atribuye", para el Juez a cargo de Garantías 3 persiste sobre ese hombre la denominada "presunción legal de elusión de la justicia" en caso de que recupere la libertad. La circunstancia que hace adecuado que siga detenido, tal como viene sucediendo desde hace ya una semana.

El dato

Desde el pasado jueves Miguel Jorge Mele está detenido en la Unidad 2. A ese penal, ubicado en la localidad olavarriense de Sierra Chica, fue llevado desde la comisaría primera local, la seccional policial donde permaneció desde que se hiciera efectivo su arresto el domingo anterior.

Las cámaras de la heladería "Coppelia"

En el marco de la investigación penal que se lleva adelante por la muerte de Diego Marianache, el fiscal David Carballo tuvo que pedirle al juez de Garantías Juan José Suárez que librara una "orden de presentación" para que se pudiera tener acceso a la clave y a los registros de cámaras de seguridad instaladas en la heladería situada en una de las esquinas de Avenida Mitre y España.

En cinco oportunidades efectivos policiales habían concurrido a ese comercio en busca de las filmaciones, para contar también con dichos registros en la causa que se continúa instruyendo desde la UFI 2 por el "homicidio con dolo eventual" que lo tiene detenido a Miguel Mele.

Pero en todas esas ocasiones un empleado se había negado a aportar el material, argumentando que el propietario de la heladería -Neefer Eduardo González, que está preso por presuntas estafas a la CEAL y a comerciantes- no lo autorizaba a hacer entrega de los registros.

Finalmente, contando con la orden del titular de Garantías 3, este jueves que pasó en horas de la tarde agentes de la Seccional Primera local se hicieron presentes nuevamente en la heladería y pudieron recoger esas filmaciones.

Las cámaras instaladas en ese negocio apuntan hacia la esquina de Mitre y España. Y registraron los momentos previos a que, el pasado 8 de noviembre en horas de la mañana, el motociclista muriera, luego de que fuera embestido por el camión que guiaba Mele.

Aquel sábado, en las imágenes tomadas desde las cámaras de la heladería y ahora incorporadas a la causa, se los ve a ambos conductores en sus respectivos rodados detenidos sobre la Avenida Mitre, a la espera de que el semáforo se ponga en verde para continuar circulando por España. La calle donde se produjo el deceso de Marianache, tras la disputa mantenida con el hombre que guiaba el camión.

"Las imágenes confirman lo que ya venimos sosteniendo en cuanto a cómo sucedieron los hechos, luego de que el empleado de la heladería finalmente aportara la clave para acceder a esas cámaras, que enfocan a ambos vehículos por Mitre, antes del desenlace de lo ocurrido", refirió a EL TIEMPO el Fiscal a cargo de esta causa penal, quien finalmente pudo observar esas filmaciones.

