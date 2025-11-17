Conmoción en City Bell por el crimen de una psiquiatra

Lapartido de La Plata, dio un giro. Fuentes del caso confirmaron que un hombre que inicialmente fue mencionado como “demorado”, no fue detenido ni permanece bajo ninguna medida restrictiva. Esta persona declaró únicamente como testigo y colaboró con la causa.

La víctima, Virginia Franco, fue hallada asesinada en su vivienda. Voceros consultados por el portal 0221.com.ar precisaron que Pablo Adrián Bozza, quien en un primer momento quedó mencionado en el caso, recuperó rápidamente la libertad y ya no figura como sospechoso.

Bozza, de 47 años y amigo de la víctima, fue quien alertó a la Policía el sábado por la mañana, tras no poder comunicarse con Franco. También se presentó en la puerta de la casa de la mujer, donde advirtió que la tranquera estaba abierta.

El crimen de la psiquiatra en City Bell

Virginia Franco, de 68 años, fue encontrada dentro de su vivienda ubicada sobre la calle Cantilo, entre 15 A y 17, en City Bell. Según los informes oficiales, el interior presentaba desorden, con pertenencias dispersas y manchas de sangre alrededor del cuerpo, que estaba en ropa de cama y mostraba múltiples lesiones.

Una de las hipótesis es que el ataque pudo haberse producido en el marco de un robo, aunque no se descartan otras líneas. La autopsia determinó que la mujer sufrió heridas cortantes y una importante pérdida de sangre.

“Murió por un shock hipovolémico”, indicaron los forenses, quienes también constataron lesiones de defensa en las manos, cortes en un dedo y en el mentón, así como un golpe en el rostro. (DIB)