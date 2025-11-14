Recuperaron una guitarra que había sido robada en Olavarría | Infoeme
Viernes 14 de Noviembre 2025
Viernes 14 de Noviembre 2025 - 19:43hs
 14 de Noviembre de 2025

Recuperaron una guitarra que había sido robada en Olavarría

Este martes próximo pasado, personal de la SubDDI Olavarría hizo efectivo el recupero de una guitarra criolla marca Fonseca, la cual había sido sustraída del interior de un domicilio ubicado dentro de la zona urbana de Olavarría.

El secuestro del instrumento fue logrado luego de diversas tareas investigativas llevadas a cabo por personal policial inherentes a la especialidad.

La guitarra fue devuelta a su propietario luego de lo dispuesto por el magistrado interviniente UFI N° 07 del Departamento Judicial de Azul sede Olavarría, a cargo del Dr. Christian Urlezaga.

