Messineo vs García Pinto, la Final del Campeonato del Club

En el campo de golf del Club Estudiantes tuvo continuidad el torneo más importante del año con la disputa de las Semifinales con 18 hoyos en disputa.

En el primer duelo, Juan Ignacio Messineo Baliño se impuso con autoridad a Conrado González Pini, cerrando el match 4 arriba y 3 hoyos por jugar.

En la segunda "Semi", Juan Manuel García Pinto logró una victoria muy ajustada ante Alberto Duarte, superándolo 3 arriba con un hoyo por jugar y vuelve una vez más a la instancia decisiva del Campeonato del Club Marcha Play y buscará su cuarto título.

La Final se disputará en el transcurso del domingo con un Medal Play a 36 hoyos, con los primeros 18 en juego desde las 9:00, y los últimos y decisivos 18 hoyos programados para las 14:00.

Fuente: prensa CAE