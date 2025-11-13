Atraparon a un ladrón de 16 años: robó en dos locales céntricos y cuando lo aprehendieron atacó a la policía

Un delincuente de 16 años fue aprehendido este miércoles luego de robar en dos comercios ubicados en pleno centro de Olavarría: golpeó a la empleada del comercio y le quiso pegar una piña a un policía cuando llegaron los patrulleros para llevarlo a la comisaría.

Según detallaron fuentes policiales a Infoeme, el joven malviviente robó mercadería de un comercio ubicado sobre Rivadavia al 2800, justo frente al Municipio, y en otro ubicado a solo tres cuadras, en San Martín al 2500.

En uno de esos locales, una de las empleadas lo descubrió infragani y trató de detenerlo pero el ladrón la golpeó y se fue para intentar huir pero rápidamente efectivos del Comando de Patrullas lo interceptaron.

Al momento de reducirlo, el muchacho se resistió y le arrojó golpes de puño a los uniformados e inclusive dañó el móvil policial con el que fue trasladado a la sede de la Comisaría Primera en calidad de aprehendido.

Intervino la UFI N°17 que inició actuaciones por tres hechos: "Robo", "Hurto" y "Desobediencia, daño agravado, atentado y resistencia a la autoridad".

Más tarde, el joven malviviente fue entregado a su progenitor quien se acercó a la sede policial para retirarlo.