 |  policiales
 |  Aprehendido por Hurto
 - 13 de Noviembre de 2025 | 11:02

Atraparon a un ladrón de 16 años: robó en dos locales céntricos y cuando lo aprehendieron atacó a la policía

Ocurrió este miércoles en pleno centro. El joven malviviente atacó a una empleada que lo descubrió robando y le quiso pegar una piña al policía que realizó su aprehensión. 

Un delincuente de 16 años fue aprehendido este miércoles luego de robar en dos comercios ubicados en pleno centro de Olavarría: golpeó a la empleada del comercio y le quiso pegar una piña a un policía cuando llegaron los patrulleros para llevarlo a la comisaría

Según detallaron fuentes policiales a Infoeme, el joven malviviente robó mercadería de un comercio ubicado sobre Rivadavia al 2800, justo frente al Municipio, y en otro ubicado a solo tres cuadras, en San Martín al 2500

En uno de esos locales, una de las empleadas lo descubrió infragani y trató de detenerlo pero el ladrón la golpeó y se fue para intentar huir pero rápidamente efectivos del Comando de Patrullas lo interceptaron. 

Al momento de reducirlo, el muchacho se resistió y le arrojó golpes de puño a los uniformados e inclusive dañó el móvil policial con el que fue trasladado a la sede de la Comisaría Primera en calidad de aprehendido. 

Intervino la UFI N°17 que inició actuaciones por tres hechos: "Robo", "Hurto" y "Desobediencia, daño agravado, atentado y resistencia a la autoridad".

Más tarde, el joven malviviente fue entregado a su progenitor quien se acercó a la sede policial para retirarlo. 

