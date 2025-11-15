Liga Pre-Federal: los locales conocen sus rivales | Infoeme
Domingo 16 de Noviembre 2025 - 0:36hs
25°
Domingo 16 de Noviembre 2025 - 0:36hs
Olavarría
25°
Infoeme
 |  deportes
 |  Provincial de Clubes
 - 15 de Noviembre de 2025 | 23:30

Liga Pre-Federal: los locales conocen sus rivales

En la noche del sábado se completó la Fase Regular de la Zona Sur de la Liga Pre-Federal y tanto Racing como Estudiantes tienen definidos sus rivales para los Play-Off.  

Foto: archivo

La competencia que organiza la Federación Bonaerense de Básquet completó su primera ronda para la Zona con la presencia de los equipos de Olavarría y de cara a los Play-Off, se definieron los cruces.

 

Luego de que Racing y Estudiantes lograrán triunfos en condición de local el pasado viernes, en la noche de este sábado se conocieron los rivales.

 

Deportivo Sarmiento logró la victoria que necesita ante Kimberley en Mar del Plata y se aseguró el sexto y último boleto a la definición por la tercera y última plaza a la Liga Federal, certamen donde ya han clasificado Alumni e Independiente.

 

El equipo de Coronel Suárez con seis victorias sobre 14 presentaciones será rival de Racing sin ventaja de localía y Estudiantes deberá enfrentar a Unión y Progreso también iniciando la serie en Tandil.

 

Ambas llaves darán comienzo el venidero fin de semana.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME