Liga Pre-Federal: los locales conocen sus rivales

La competencia que organiza la Federación Bonaerense de Básquet completó su primera ronda para la Zona con la presencia de los equipos de Olavarría y de cara a los Play-Off, se definieron los cruces.

Luego de que Racing y Estudiantes lograrán triunfos en condición de local el pasado viernes, en la noche de este sábado se conocieron los rivales.

Deportivo Sarmiento logró la victoria que necesita ante Kimberley en Mar del Plata y se aseguró el sexto y último boleto a la definición por la tercera y última plaza a la Liga Federal, certamen donde ya han clasificado Alumni e Independiente.

El equipo de Coronel Suárez con seis victorias sobre 14 presentaciones será rival de Racing sin ventaja de localía y Estudiantes deberá enfrentar a Unión y Progreso también iniciando la serie en Tandil.

Ambas llaves darán comienzo el venidero fin de semana.