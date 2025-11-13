Juicio por la muerte de Maradona: la Fiscalía solicitó que Makintach sea destituida | Infoeme
Jueves 13 de Noviembre 2025 - 14:18hs
Jueves 13 de Noviembre 2025 - 14:18hs
 - 13 de Noviembre de 2025 | 14:13

Juicio por la muerte de Maradona: la Fiscalía solicitó que Makintach sea destituida

La fiscal Ana Duarte consideró que la magistrada “mintió, presionó y abusó del poder”.

La Fiscalía solicitó la destitución de la jueza Julieta Makintach, acusada de participar en el documental que provocó la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, durante la audiencia de alegatos que se lleva a cabo en el Anexo del Senado bonaerense.

La fiscal Analía Duarte, de Necochea, formuló el pedido ante el Jurado de Enjuiciamiento por considerar que la magistrada "mintió, presionó y abusó del poder".

Según la representante de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires, en el transcurso del juicio político se constataron "todas las acusaciones".

Makintach "utilizó recursos del Estado" para impulsar "un proyecto en provecho propio y en perjuicio de la Justicia", agregó Duarte. (NA)

