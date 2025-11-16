Bochas: Guadalupe Serantes se subió al podio en el Mundial

Guadalupe Serantes logró la medalla de bronce en el Mundial de Zerbín que se llevó a cabo en Francia.

En Macon tuvo lugar la cita mundialista y la bochófila olavarriense integró el dueto mixto junto a Nicolás Pretto que obtuvo la medalla de bronce en Tiro de Precisión Mixto.

El equipo nacional perdió ante Chile en una de las Semifinales por un reñido 36 a 35, pero previamente habían derrotado a Montenegro por 44 a 21 en el inicio de las llaves de Play-Off.

Guadalupe Serantes, vistiendo nuevamente la camiseta nacional, también participó en la modalidad de Juego Combinado.

Fuente: Confederación Argentina de Bochas