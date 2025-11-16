Fútbol Local: San Martín y El Fortín, a los Cuartos de Final  | Infoeme
Domingo 16 de Noviembre 2025 - 23:16hs
13°
Domingo 16 de Noviembre 2025 - 23:16hs
Olavarría
13°
Infoeme
 |  deportes
 |  Fútbol Local
 - 16 de Noviembre de 2025 | 21:10

Fútbol Local: San Martín y El Fortín, a los Cuartos de Final 

En la jornada del domingo prosiguió la instancia de Reclasificación del Torneo Oficial “José Antonio `Tito´ Alonso” y fue con triunfos para San Martín y El Fortín.

Foto: De Rabona

La competencia que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría para la Primera División tiene a dos nuevos clasificados a los Cuartos de Final.

 

San Martín dio la sorpresa en el “Tano Stuppia” del Club Municipales y pasó de ronda en horas del mediodía y ya cerrando la programación dominical, El Fortín goleó para asegurar su presencia en una nueva instancia de Play-Off.

 

La actividad continuará en la noche del martes cuando Racing reciba a Colonias y Cerros y el jueves, Loma Negra e Hinojo se enfrentarán por el último lugar.

 

Los resultados:

Municipales 2 (Franco Janson y Diego Del Castillo) – 3 (Braian Tello, Emanuel Appelhans, Maximiliano Braunmuller) San Martín 

El Fortín 6 (Alejandro Bianciotto -2-, Agustín Ruppel, Leonardo Benito, Ibrahim Riva, Axel Arce) – 1 (Estiven Díaz) Sierra Chica

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME