Fútbol Local: San Martín y El Fortín, a los Cuartos de Final 

La competencia que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría para la Primera División tiene a dos nuevos clasificados a los Cuartos de Final.

San Martín dio la sorpresa en el “Tano Stuppia” del Club Municipales y pasó de ronda en horas del mediodía y ya cerrando la programación dominical, El Fortín goleó para asegurar su presencia en una nueva instancia de Play-Off.

La actividad continuará en la noche del martes cuando Racing reciba a Colonias y Cerros y el jueves, Loma Negra e Hinojo se enfrentarán por el último lugar.

Los resultados:

Municipales 2 (Franco Janson y Diego Del Castillo) – 3 (Braian Tello, Emanuel Appelhans, Maximiliano Braunmuller) San Martín

El Fortín 6 (Alejandro Bianciotto -2-, Agustín Ruppel, Leonardo Benito, Ibrahim Riva, Axel Arce) – 1 (Estiven Díaz) Sierra Chica