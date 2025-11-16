Básquet Femenino: Ferro en el clásico y Pueblo Nuevo de local, sumaron triunfos

El segundo torneo regional organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría completó la 4° fecha en el Juan Manolio de Pueblo Nuevo y fue con triunfos para “Lobas” y “Carboneras”.

La competencia regional tuvo continuidad y en el inicio de la jornada, Racing de La Madrid ganó por primera vez al derrotar a Almaceneros por 65 a 22.

El “Clásico del Riel” volvió a ser para Ferro y en el segundo turno venció a El Fortín por 57 a 46.

Por último, Pueblo Nuevo sumó su segundo festejo sobre cuatro partidos. Se impuso a Fútbol Club Henderson por 55 a 47.