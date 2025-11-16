Básquet Femenino: Ferro en el clásico y Pueblo Nuevo de local, sumaron triunfos | Infoeme
Domingo 16 de Noviembre 2025 - 20:34hs
16°
Domingo 16 de Noviembre 2025 - 20:34hs
Olavarría
16°
Infoeme
 |  deportes
 |  Básquet Femenino
 - 16 de Noviembre de 2025 | 20:15

Básquet Femenino: Ferro en el clásico y Pueblo Nuevo de local, sumaron triunfos

Durante el transcurso del domingo se jugó una nueva fecha del Torneo Clausura para la Primera División Femenina y volvió a ser con festejos para Ferro y Pueblo Nuevo.

Fotos: prensa ABO

El segundo torneo regional organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría completó la 4° fecha en el Juan Manolio de Pueblo Nuevo y fue con triunfos para “Lobas” y “Carboneras”.

 

La competencia regional tuvo continuidad y en el inicio de la jornada, Racing de La Madrid ganó por primera vez al derrotar a Almaceneros por 65 a 22.

 

El “Clásico del Riel” volvió a ser para Ferro y en el segundo turno venció a El Fortín por 57 a 46.

 

 

Por último, Pueblo Nuevo sumó su segundo festejo sobre cuatro partidos. Se impuso a Fútbol Club Henderson por 55 a 47.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME