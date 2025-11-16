Chingotto y Galán cortaron la buena racha: subcampeones en Dubái

La temporada de Premier Pádel empieza a despedirse y en el último P1, la pareja del olavarriense y el madrileño fue subcampeona al no poder ante los N°1.

Federico Chingotto y Alejandro Galán no pudieron quedarse con el título del Dubái Premier Pádel P1 al caer ante Agustín Tapia y Arturo Coello por 6/3 y 6/4 en poco más de una hora de partido.

A pesar de llegar de buena racha tras ganar los últimos tres torneos, dos de ellos venciendo a Agustín Tapia y Arturo Coello, la “Chingalán” no pudo evitar que los N°1 del ranking sumaran su decimoprimer título de la temporada.

De cara al cierre del 2025, Premier Pádel vuelve al continente americano y disputará su último Major en Acapulco desde el 22 de noviembre.