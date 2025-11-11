Zona céntrica: operativo de bloqueo ante un nuevo caso positivo de rabia

El Municipio de Olavarría informa que en la mañana de este miércoles se desplegará un operativo de bloqueo ante la detección de un caso positivo de rabia en un murciélago.

El dispositivo será llevado a cabo desde la Dirección de Veterinaria en el horario de 8:30 a 12 horas, en el sector comprendido por las calles Alsina, Belgrano, Sargento Cabral y Moreno.

Se detalló que las tareas consistirán en un dispositivo puerta a puerta para aplicar la vacunación antirrábica a cada animal (gatos y perros), aunque los mismos tengan la vacuna antirrábica vigente. Es por lo que se solicitará a cada vecino y vecina que colabore acercando a los animales a la puerta del domicilio con collar y correa y los gatos en un bolso transportador o envueltos en una manta.

Además, se recuerda que, si encuentra un murciélago, no debe tocarlo y debe dar aviso a Bromatología o Defensa Civil para que sea un operario quien lo retire y lo envíe al laboratorio para su análisis.