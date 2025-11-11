Zona céntrica: operativo de bloqueo ante un nuevo caso positivo de rabia | Infoeme
Martes 11 de Noviembre 2025 - 17:02hs
14°
Martes 11 de Noviembre 2025 - 17:02hs
Olavarría
14°
Infoeme
 |  comunidad
 - 11 de Noviembre de 2025 | 15:25

Zona céntrica: operativo de bloqueo ante un nuevo caso positivo de rabia

Se llevará a cabo este miércoles, en el horario de 8:30 a 12 horas, en el sector comprendido por las calles Alsina, Belgrano, Sargento Cabral y Moreno.

El Municipio de Olavarría informa que en la mañana de este miércoles se desplegará un operativo de bloqueo ante la detección de un caso positivo de rabia en un murciélago.

El dispositivo será llevado a cabo desde la Dirección de Veterinaria en el horario de 8:30 a 12 horas, en el sector comprendido por las calles Alsina, Belgrano, Sargento Cabral y Moreno.

Se detalló que las tareas consistirán en un dispositivo puerta a puerta para aplicar la vacunación antirrábica a cada animal (gatos y perros), aunque los mismos tengan la vacuna antirrábica vigente. Es por lo que se solicitará a cada vecino y vecina que colabore acercando a los animales a la puerta del domicilio con collar y correa y los gatos en un bolso transportador o envueltos en una manta.

Además, se recuerda que, si encuentra un murciélago, no debe tocarlo y debe dar aviso a Bromatología o Defensa Civil para que sea un operario quien lo retire y lo envíe al laboratorio para su análisis.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME