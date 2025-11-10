El Torneo Oficial tuvo triunfos de Estudiantes y San Martín  | Infoeme
El Torneo Oficial tuvo triunfos de Estudiantes y San Martín 

En el inicio de una nueva semana, tuvo continuidad el Torneo Oficial "José Antonio 'Tito' Alonso" y hubo victorias para Estudiantes y San Martín.

Foto: Prensa CAE

El certamen que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría siguió con la disputa de la última fecha en el transcurso de este lunes con dos partidos.

 

En primer turno, a Estudiantes poco le importó ser visitante en su propia cancha y derrotó a Recalde y con 28 puntos, producto de 8 victorias y 4 empates, se aseguró el primer puesto de la tabla de posiciones y la localía en los Play-Off.

 

Ya en horario nocturno, San Martín goleó a Espigas en el Pozo Serrano.

 

Durante la noche del próximo martes se jugará un nuevo duelo cuando Racing reciba a Colonias y Cerros desde las 21:00 en el Buglione Martinese.

 

Los resultados:

En Primera

Recalde 0 – 2 (Lorenzo Ferrara, Emmanuel Sbardolini) Estudiantes

San Marín 3 (Emmanuel Appelhans, Santiago Colo, Facundo Becker) – 0 Espigas

 

En Reserva

Recalde 1 – 1 Estudiantes

San Marín 3 – 1 Espigas

 

