Confirman el piso de 190 días de clases en 2026 y anuncian mayor control de las horas escolares

Elconfirmó, tras un acuerdo con las 24 jurisdicciones educativas del país, un, al tiempo que anunció queque pasan los jóvenes dentro de las escuelas.

La decisión fue acordada durante la asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE), presidida por el secretario de Educación del ministerio, Carlos Torrendell. Allí se determinó el piso de 190 días de clases para 2026 y se advirtió que habrá un control del cumplimiento de las 760 horas reloj en el nivel primario y 900 horas reloj en secundaria.

"Se reafirmó la planificación de calendarios escolares con 190 días de clase para el próximo ciclo lectivo y el cumplimiento de las 760 horas reloj en el nivel primario y 900 horas reloj en secundaria", indicó Capital Humano en un comunicado. Y se precisó que "avanzará en el seguimiento del cumplimiento efectivo de la resolución 484/24".

Además, la cartera detalló que la normativa establece que "será considerado como día de clase efectivo en los niveles primario y secundario, aquel en el que se haya completado un piso mínimo de 4 horas reloj de actividades pedagógicas con estudiantes".

"Se establece que en caso de no cumplir con la carga horaria de 190 días de clase efectivos (760 horas reloj), en el nivel primario, deberán articularse distintas medidas de recuperación para garantizar el piso. Para el nivel secundario, se contempla un piso mínimo de 900 hora reloj; y para nivel inicial un mínimo de 570 horas reloj", puntualizaron desde Capital Humano.

Según se añadió, la medición en horas permitirá “un monitoreo más preciso del tiempo de clases” y ofrecerá “una unidad de medida comparable con estándares establecidos a nivel internacional”.

Finalmente, la resolución aprobada dispone que la Secretaría del Consejo Federal de Educación publique, a partir de diciembre de 2025, el calendario escolar 2026 aprobado e informado por cada jurisdicción.