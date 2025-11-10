Aventura: presencia olavarriense y podios en diferentes pruebas

Integrantes de diferentes grupos running dijeron presentes en diferentes competencias en el transcurso del fin de semana y fue con podios.

Mientras en las calles olavarrienses se llevaba a cabo una nueva edición de los “5K del Instituto”, representantes locales completaban con destacados resultados diferentes carreras en todo el territorio nacional.

Dentro de la Provincia, Mariela Orona e Iván Zarate corrieron una ultramaratón en Saladillo y lograron quedarse con las victorias. Ambos atletas del Kenya Team se subieron a lo más alto de podio en una prueba de más de 50 kilómetros.

Por otro lado, Alejandra Cassasa dijo presente en la Arredondo Race que tuvo lugar en San Antonio de Arredondo. La atleta de CB Running completó 12 kilómetros en las sierras cordobesas y finalizó 8° en su categoría.

Por último, en Villa La Angostura tuvo lugar otra de las carreras de KSeries y hubo un nutrido grupo de deportistas locales. Además, fue una nueva fecha del Campeonato Nacional de Máster.

En la distancia de GrandK, una prueba que comprende una distancia de más de 60 kilómetros estuvieron presentes Sebastián Tissone, Jorge Otero y Agustín Coumeig que completaron la doble jornada con 21 kilómetros un día y 42K el otro.

Además, en la distancia de 42 kilómetros lograron completar el recorrido Manuel Roccasalva -fue el mejor local con 5:10:31-, Eduardo Castro, Carlos Moreira y Julián Kessler.

Entre las Damas, Juliana Mitre, Romina Lysek, Silvana Almada, Cecilia Cardone y Valeria Guerrero completaron la exigente y tradicional prueba en inmediaciones del Lago Nahuel Huapi.

El Asics 42K, también contó con presencia en los 21K con Lucas Martín, Pablo Gisler, Manuel González y José Luis Ardiles entre los Caballeros y Eliana Ressia Mondello y Victoria González en Damas.

Alfredo Ardiles, en la distancia menor de 10K, logró completar la prueba en el 11° lugar de la general y se subió al podio en la categoría Juveniles.