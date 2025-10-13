El Municipio refuerza el operativo de bloqueo antirrábico con una jornada especial de vacunación en la Plaza Manuel Belgrano

Desde la Dirección Veterinaria del Municipio se informa que este sábado 18 de octubre de 09:00 a 12:30 horas, se realizará un refuerzo del operativo de bloqueo efectuado días pasados ante la detección de un caso positivo de rabia en un murciélago (siendo ellos los reservorios naturales del virus).

Por tal motivo, se dispondrá de un puesto de vacunación antirrábica canina y felina en la Plaza Manuel Belgrano (Moreno entre Azopardo y Buchardo).

Es por ello que se solicitará a cada vecino y vecina que colabore acercando a los perros a la Plaza con collar y correa, y a los gatos en un bolso transportador o envueltos en una manta.

Además, se recuerda que, si encuentra un murciélago, no debe tocarlo y debe dar aviso a Bromatología o Defensa Civil para que sea un operario quien lo retire y lo envíe al laboratorio para su análisis. Llamar a los teléfonos 2284-579825 lunes a viernes de 7:30 hs a 13:30 hs, en horario de tarde hasta las 19:00 hs comunicarse con Defensa Civil 2284 –412509, 103. Luego de esos horarios mensaje al programa Vecinos en Red (VER), 2284 544817.