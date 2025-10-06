El Municipio implementa un nuevo operativo de bloqueo ante un caso positivo de rabia en un murciélago

Desde la Dirección Veterinaria del Municipio se informa que, este martes 7 de octubre desde las 08:30 horas, se desplegará un nuevo operativo de bloqueo, ante la detección de un caso positivo de rabia en un murciélago (siendo ellos los reservorios naturales del virus).

El bloqueo incluye el sector comprendido por las calles: Alsina, Pueyrredón, Pelegrino y España. En esta ocasión, el operativo contará con la colaboración de personal de Zoonosis Rurales de Provincia de Buenos Aires.

Las tareas consistirán en un dispositivo puerta a puerta para aplicar la vacunación antirrábica a cada animal (gatos y perros), aunque los mismos tengan la vacuna antirrábica vigente. Es por ello que se solicitará a cada vecino y vecina que colabore acercando a los animales a la puerta del domicilio con collar y correa y los gatos en un bolso transportador o envueltos en una manta.

Además, se recuerda que, si encuentra un murciélago, no debe tocarlo y debe dar aviso a Bromatología o Defensa Civil para que sea un operario quien lo retire y lo envíe al laboratorio para su análisis. Llamar a los teléfonos 2284-579825 lunes a viernes de 7:30 hs a 13:30 hs, en horario de tarde hasta las 19:00 hs comunicarse con Defensa Civil 2284 –412509, 103. Luego de esos horarios mensaje al programa Vecinos en Red (VER), 2284 544817.