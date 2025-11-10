Torneo Regional Amateur: Ferro logró su primera victoria

Ferro recibió a Balonpié en el cierre de la 3° fecha de la Zona 4 y sumó sus primeros tres puntos en el certamen que organiza el Consejo Federal y otorga ascensos al Torneo Federal A.

El “Carbonero” derrotó 3 a 1 a Balonpié en el Domingo Colasurdo y por primera vez en el torneo, sumó tres puntos. Edgar Villán a los 13´, Iván Leal a los 47´ y Joaquín Ayesa a los 90´ marcaron para el ganador, mientras que la igualdad transitoria fue de Facundo Iriarte a los 31´.

Le costó a Ferro hacer valer la supremacía que demostró; fue el equipo que más intentó, pero como ya le sucediera en otras presentaciones, recibió un gol en una de las pocas situaciones en contra que tuvo y luego hasta que logró nuevamente la ventaja equivocó los caminos, pero terminó justificando la victoria.

Casi desde el arranque los dirigidos por Gustavo Liggerini se pusieron en ventaja con una aparición de Edgar Villar que a los 13´ cruzó su derechazo y abrió el marcador.

No le duró mucho la alegría de la ventaja, porque en la única situación que Balonpié se acercó al área, Facundo Iriarte puso la igualdad transitoria. El destacado goleador ganó en velocidad tras un pelotazo largo y con un violento zurdazo venció a Báez que intentó achicar sin suerte.

Decidido a quedarse con la victoria salió el equipo olavarriense del vestuario y luego de un remate lejano de Malinauskas que no pudo controlar López, apareció Iván Leal para empujarla. Iban apenas 47´.

Con mucho tiempo por delante, Ferro se encargó de controlar la pelota, de no pasar sobresaltos y de aprovechar los contragolpes cuando su rival intentaba llegar con peligro.

Hubo algún disparo lejano, alguna intervención de los arqueros, pero las situaciones escasearon hasta que, con el tiempo cumplido, Joaquín Ayesa apareció con la pelota dominada en el área tras una habilitación de Belinchón y definió al primer palo para sentenciar el resultado.

Fue justa victoria para Ferro que se acomoda en la tabla con sus primeros tres puntos y deja todo en suspenso para una segunda vuelta que promete emociones y muchas para conocer a los clasificados.

Síntesis Ferro - Balonpié:

Estadio: Domingo Colasurdo

Árbitro: Lautaro Paletta (Tandil)

Ferro (3): Nicolás Báez; Bruno Di Bello, Franco Aguirre, Mathias Boungiorno, Simón Buscaglia (M. Tamagnini); Nicolás Lareu (L. Castañares), Joaquín Malinauskas, Mateo Palmieri, Quimey Marín (J. Belinchón); Edgar Villán (J. Ayesa), Thiago Beltrán (I. Leal). DT- Gustavo Liggerini

Balonpié (1): Fermín López; Nicolás Sardón (T. Campitelli), Blas Aguilar, Bruno Esteban (L. Andrada), José Guerricagoitia; Andy Angerami (A. Álvarez), Kevin Borio (N. Coviella), Joaquín Jaremko, Santiago Hernández; Elías Gutiérrez (S. Amoroso); Facundo Iriarte. DT- José Maxwell

Amonestados: Di Bello, Boungiorno, Leal (FCFCS); López, Jaremko, Campitelli (Bal.)

Expulsados: No hubo

Goles: 13´ PT Edgar Villán (FCFCS); 31´ PT Facundo Iriarte (Bal.); 3´ ST Iván Leal (FCFCS); 45´ ST Joaquín Ayesa (FCFCS)