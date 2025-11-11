Identificaron a un hombre y descubrieron que era buscado por la Justicia en Necochea: terminó en la comisaría

Un hombre de 38 años fue demorado por la policía para ser identificarlo y descubrieron que tenía un pedido de paradero activo en Necochea desde hacía tres meses, por lo que terminó en la comisaría.

Según el informe oficial, fue este domingo que efectivos del Comando de Patrullas interceptaron al sujeto en la zona de Calle La Pampa al 1900 en donde le pidieron sus datos y descubrieron que era buscado por la Justicia desde agosto de este año.

Sobre el ciudadano recaía un pedido de Paradero Activo a requerimiento del Juzgado en lo Correccional Nº 1 de Necochea por lo que fue trasladado con fines de recaudos legales a la sede de la Comisaría Segunda.