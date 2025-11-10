Emitieron alerta amarilla por tormentas para este martes: se prevén ráfagas de hasta 90 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una nueva alerta de nivel amarillo por tormentas para la tarde de este martes en Olavarría y toda la Provincia de Buenos Aires.

Entre las 12:00 hs 18:00 hs "el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes", anunció el SMN.

En ese sentido, agregó que "las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h".

"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual", cerró el mensaje de advertencia.