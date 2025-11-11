Este sábado se realizará una acto por el octavo aniversario del hundimiento del ARA San Juan | Infoeme
 - 11 de Noviembre de 2025 | 12:19

Este sábado se realizará una acto por el octavo aniversario del hundimiento del ARA San Juan

Se realizará este sábado a las 10 en el anfiteatro donde se encuentra emplazada la réplica del submarino, en la intersección de Av. Crotto y Libertad.

El Municipio invitó a toda la comunidad a participar del acto protocolar en conmemoración del octavo aniversario del hundimiento del ARA San Juan, el cual es organizado en conjunto con la familia del Capitán de Corbeta Diego M. Wagner.

La actividad se llevará a cabo este sábado desde las 10 horas, en el anfiteatro donde se encuentra emplazada la réplica del submarino, en la intersección de Av. Crotto y Libertad. El espacio, que rinde homenaje a Diego M. Wagner y a los 43 tripulantes, fue declarado de Interés Provincial por la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires desde su creación.

Participará el intendente Maximiliano Wesner, Emilio Wagner y Catalina Clar, familiares, amigos y compañeros de promoción del Capitán de Corbeta Diego M. Wagner, como así también funcionarios municipales, referentes institucionales de todo el Partido y comunidad en general.

