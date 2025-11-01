Chingotto y Galán se quedaron con el premio máximo en Egipto | Infoeme
Sabado 01 de Noviembre 2025 - 18:54hs
25°
Sabado 01 de Noviembre 2025 - 18:54hs
Olavarría
25°
Infoeme
 |  deportes
 |  Premier Pádel
 - 1 de Noviembre de 2025 | 16:12

Chingotto y Galán se quedaron con el premio máximo en Egipto

Primer bicampeonato para Federico Chingotto y Alejandro Galán en la temporada 2025 ya que en la tarde del sábado se quedaron con el título en suelo africano.

La pareja del olavarriense y el madrileño sumaron un nuevo festejo en el P2 de Egipto y lograron quedarse con el título, para llegar a 7 en la temporada.

 

Federico Chingotto y Alejandro Galán sumaron su séptimo título de la temporada de Premier Pádel al derrotar a Fernando Navarro y Jon Sanz en el Newgiza Premier P2.

 

Rápida fue la definición por el título ya que la “Chingalán” se impuso en 55 minutos por un doble 6/2 y achicó la brecha con los líderes del ranking que no se presentaron en la tierra de las pirámides y regresarán en el Mundial de Parejas de Kuwait.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME