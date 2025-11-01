Chingotto y Galán se quedaron con el premio máximo en Egipto

La pareja del olavarriense y el madrileño sumaron un nuevo festejo en el P2 de Egipto y lograron quedarse con el título, para llegar a 7 en la temporada.

Federico Chingotto y Alejandro Galán sumaron su séptimo título de la temporada de Premier Pádel al derrotar a Fernando Navarro y Jon Sanz en el Newgiza Premier P2.

Rápida fue la definición por el título ya que la “Chingalán” se impuso en 55 minutos por un doble 6/2 y achicó la brecha con los líderes del ranking que no se presentaron en la tierra de las pirámides y regresarán en el Mundial de Parejas de Kuwait.